Трагічна загибель Владислава Горая – соліста Одеської національної опери

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської Національної Опери

8 червня, під час виконання волонтерської місії, трагічно загинув Владислав Горай, соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня та заслужений артист України.

Цю сумну новину оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці Одеської Національної Опери.

“Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени – він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь – допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла.” – Одеська Національна Опера

Додаткову інформацію про місце та час прощання з Владиславом Гораєм буде надано пізніше.