Трагічна загибель Владислава Горая – соліста Одеської національної опери

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської Національної Опери
8 червня, під час виконання волонтерської місії, трагічно загинув Владислав Горай, соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня та заслужений артист України.
Цю сумну новину оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці Одеської Національної Опери.
“Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени – він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь – допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла.”
Додаткову інформацію про місце та час прощання з Владиславом Гораєм буде надано пізніше.
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