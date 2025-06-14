Адміністрація Трампа призупиняє рейди мігрантів через протести та економіку

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на внутрішній лист Служби імміграційного контролю (ICE) та трьох американських чиновників.

Адміністрація Дональда Трампа, президента США, змінила свою стратегію щодо масових депортацій, ухваливши рішення призупинити рейди та арешти мігрантів у таких сферах, як сільське господарство, готелі та ресторани. Цю інформацію оприлюднила газета The New York Times, посилаючись на внутрішній лист Служби імміграційного контролю (ICE) та заяви трьох американських чиновників.

Основною причиною цього рішення стали економічні втрати в ключових для Трампа галузях, а також масові протести, зокрема в Лос-Анджелесі, де рейди вплинули на сільське господарство, м’ясопереробні підприємства та малий бізнес.

У листі, надісланому Тейтума Кінга, старшого посадовця ICE, до регіональних підрозділів, зазначено:

“Ефективно з сьогоднішнього дня, призупиніть усі розслідування та операції на робочих місцях у сільському господарстві, аквакультурі, м’ясопереробних заводах, ресторанах і готелях.”

У документі також уточнюється, що розслідування, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей або наркотрафіком, залишаються дозволеними, але забороняється затримувати нелегалів без кримінального минулого.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило нову політику, зазначивши:

“Ми виконуємо вказівки президента та продовжимо фокусуватися на найнебезпечніших нелегальних іммігрантах.” – прессекретарка Тріша Маклафлін

Ця зміна курсу стала відповіддю на критику з боку фермерів і представників готельного бізнесу, які скаржаться на втрату кваліфікованих працівників. Раніше, після заяви радника Трампа Стівена Міллера про “мінімум 3000 арештів щодня”, ICE провело серії операцій у ресторанах, фабриках та інших об’єктах по всій країні, де середній рівень арештів перевищував 2000 на день.

Однак нове розпорядження викликало подив серед агентів ICE, які відчували тиск щодо збільшення арештів. Один із представників відомства зазначив, що відсутність чітких сигналів з Білого дому створює невизначеність щодо подальших дій.

Міграційні протести в США

Протести почалися 6 червня в Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько “1000 учасників заворушень”. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) відбулися нові зіткнення біля магазину Home Depot, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

У відповідь на сутички в Лос-Анджелесі адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для “тимчасового захисту співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання”.

Ці сили будуть розгорнуті на 60 днів, а остаточне рішення залишиться за міністром оборони США.