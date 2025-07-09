Сили безпілотних систем ЗСУ знищили понад 19,6 тисяч ворожих цілей у червні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У червні Сили безпілотних систем досягли вражаючих результатів, знищивши понад 19,6 тисяч ворожих цілей, з яких 5024 були ліквідовані. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 9 липня під час наради, присвяченої розвитку безпілотних технологій.

Сирський зазначив, що серед знищеної техніки ворога є 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем та 31 реактивна система залпового вогню. Щодо особового складу противника, Сили безпілотних систем вивели з ладу понад 4,5 тисячі російських військових, з яких 2548 було ліквідовано.

Головнокомандувач також відзначив найбільш ефективні підрозділи, такі як “Птахи Мадяра”, “Фенікс”, “Ахіллес”, “Nemesis”, “Степові хижаки” та “Рарог”.

“Синергія підрозділів СБС та “Лінії дронів”, об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей. У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС.” – Олександр Сирський

Він також підкреслив важливість розвитку дронів-перехоплювачів, зазначивши, що збільшення їх кількості та підготовлених екіпажів дозволить краще захищати тилові міста України.

“Чим більше в нас буде їх та навчених екіпажів, чим глибше ешелонуємо основні напрямки – тим спокійніше спатимуть українці в тилових містах.” – Олександр Сирський

За словами Сирського, ворог також вдосконалює свої ударні безпілотники, впроваджуючи нові технології, такі як оптоволокно, штучний інтелект і машинний зір для FPV, а також розробляє “герані” з турбореактивним двигуном.

“Про все це йшлося у звіті розвідки. Ми попереджені. Отже, озброєні. Готуємо ефективну протидію, будемо задіювати інноваційні проєкти наших БпС.” – Олександр Сирський

Раніше в Україні було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднало всі військові частини СБС та “Лінії дронів” для підвищення ефективності управління. Ці підрозділи вперше почали діяти в межах єдиної вертикалі управління з чіткою структурою та взаємодією.

Командиром угруповання призначено Роберта “Мадяра” Бровді.

6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем. Ця ініціатива отримала підтримку уряду та Верховної Ради і передбачає значне фінансування для закупівлі безпілотників.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, який став командувачем Сил безпілотних систем, акцентує увагу на трьох ключових завданнях: ефективність, системність та аналіз застосування безпілотних систем, що дозволить асиметрично відповідати на дії ворога та завдавати йому максимальних втрат.