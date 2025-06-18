Молодіжна збірна України програла Нідерландам і не вийшла у плейоф Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У вирішальному матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2025 збірна України з футболу зустрілася з командою Нідерландів. На жаль, “синьо-жовті” зазнали поразки, що стало причиною їх невиходу у плейоф турніру.

Цей турнір став четвертим для молодіжної збірної України на фінальних змаганнях Євро. Перший матч завершився поразкою від Данії з рахунком 2:3, але у другому турі команда здобула важливу перемогу над Фінляндією U21 (2:0), що дало надію на вихід у плейоф.

Перед матчем з Нідерландами Україна займала друге місце в групі з трьома очками, тоді як Нідерланди мали лише одне очко і перебували на третьому місці. Для того, щоб пройти далі, Україні потрібно було не програти, тоді як Нідерландам була необхідна тільки перемога.

Перший небезпечний момент у грі виник вже на другій хвилині, коли Назар Волошин отримав передачу і пробив з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер Нідерландів Робін Руфс впевнено зупинив м’яч.

Нідерланди відкрили рахунок на 34-й хвилині. Після помилки Арсенія Батагова у штрафному майданчику Рубен ван Боммел перехопив м’яч і віддав пас на Лусіано Валенте, який точно пробив по центру воріт.

Подвоїти свою перевагу Нідерланди змогли на 57-й хвилині: Кеннет Тейлор віддав передачу на Тома Ван Бергена, який увірвався у штрафний майданчик і перекинув українського воротаря Руслана Нещерета.

З 81-ї хвилини Україна грала у більшості, оскільки півзахисник Нідерландів Юрі Регер отримав пряму червону картку за грубу гру проти Олександра Яцика. Однак, незважаючи на чисельну перевагу, “синьо-жовті” не змогли забити, завершивши матч з рахунком 0:2.

Результати матчу молодіжного Євро-2025, 3-й тур:

Нідерланди U21 – Україна U21 2:0

Голі: Валенте, 34; Ван Берген, 57

Після цієї поразки молодіжна збірна України посіла третє місце у своїй групі і не змогла вийти у плейоф Євро-2025. Путівки до наступного етапу отримали Данія та Нідерланди.

Турнірна таблиця групи D молодіжного Євро-2025

Данія – 7 очок (3 матчі), різниця голів 7:5

Нідерланди – 4 очки (3), 5:4

Україна – 3 очки (3), 4:5

Фінляндія – 2 очки (3), 4:6