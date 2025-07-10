Велика Британія підписала угоду з Україною на постачання ракет Thales для ППО

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Великої Британії

Велика Британія та Україна підписали важливу угоду про постачання ракет для системи протиповітряної оборони Thales. Цю угоду уряд Великої Британії охарактеризував як “історичну”, що підкреслює її значення для обох країн.

Згідно з умовами угоди, британська сторона займатиметься виробництвом ракет для системи ППО Thales протягом наступних 19 років. Загальна вартість цього проєкту становить 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а Україна отримає 5 тисяч ракет.

“Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії.” – Гарет Томас, міністр експорту Великої Британії

Офіційне підписання угоди відбудеться 10 липня під час конференції з відбудови України, яка проходитиме в Римі.

Крім того, Велика Британія планує надати Україні двосторонню допомогу в розмірі до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом 2026 року.

Ракети Thales є 70-мм ракетами, призначеними для боротьби з ударними дронами. Вони мають радіус дії до 3 тисяч метрів і можуть бути використані з великокаліберних кулеметів. Деякі з цих ракет оснащені лазерним наведенням, що підвищує їхню ефективність у бойових умовах.