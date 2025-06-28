США запровадили санкції проти Судану через хімічну зброю

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Санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти уряду Судану через використання хімічної зброї під час громадянської війни, набрали чинності. Цю інформацію повідомляє TRT Global Afrika English.

Вашингтон звинувачує суданську армію у застосуванні хімічної зброї щонайменше двічі в віддалених регіонах країни під час конфлікту з парамілітарним угрупованням Сили швидкої підтримки (RSF). За попередніми даними, йдеться про використання хлорного газу, який може викликати серйозні ушкодження дихальних шляхів і навіть призводити до летальних наслідків. Судан категорично заперечує ці звинувачення.

Запроваджені санкції включають обмеження на експорт з США, продаж озброєнь та фінансування, і вони діятимуть щонайменше протягом року. Проте США залишають за собою право надавати Судану термінову гуманітарну допомогу, продовольство та сільськогосподарську продукцію. Деякі обмеження можуть бути частково зняті, якщо це буде вважатися необхідним для національної безпеки США.

“Сполучені Штати закликають уряд Судану негайно припинити будь-яке використання хімічної зброї та дотримуватися своїх зобов’язань за Конвенцією про заборону хімічної зброї.” – Державний департамент США

Незважаючи на введення санкцій, їхній вплив може бути обмеженим, оскільки як головнокомандувач суданської армії Абдель Фаттах аль-Бурхан, так і його суперник, лідер RSF Мохамед Хамдан Дагло, вже підпадають під американські обмежувальні заходи.

Громадянська війна в Судані розпочалася в квітні 2023 року через боротьбу за владу між армією та RSF, що призвело до катастрофічних наслідків для країни. За даними ООН, конфлікт забрав життя десятків тисяч людей і змусив 13 мільйонів суданців залишити свої домівки, створивши одну з найгірших гуманітарних криз у світі.