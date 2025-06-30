США скасували санкції проти Сирії: новий етап у відносинах

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому

30 червня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує санкції, введені проти Сирії ще в 2004 році. Ці обмеження перестануть діяти з 1 липня, що має на меті підтримати країну на шляху до “стабільності та миру”.

У пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Білого дому, зазначається, що новий указ скасовує американські санкції, але залишає в силі обмеження щодо поваленого президента Башара Асада та його оточення.

Крім того, санкції продовжать діяти стосовно “порушників прав людини, наркоторговців, а також осіб, пов’язаних з хімічною зброєю, ІДІЛ та їх іранськими посередниками”.

Документ також передбачає послаблення експортного контролю на певні товари та скасування обмежень на іноземну допомогу Сирії, а також перегляд статусу тимчасового лідера країни Ахмеда аль-Шараа як “терориста”.

“Указ доручає Державному секретарю (Марко Рубіо – ред.) переглянути питання про визнання Сирії державою-спонсором тероризму та доручає йому вивчити можливості послаблення санкцій в ООН для підтримки стабільності в Сирії.”

Хронологія скасування санкцій проти Сирії

6 січня 2025 року Сполучені Штати скасували санкції після падіння режиму Башара Асада, дозволивши низку фінансових операцій з новим урядом Сирії.

24 лютого Європейський Союз ухвалив рішення про зупинку обмежувальних заходів щодо ключових секторів економіки Сирії.

28 травня Рада ЄС прийняла правові акти, які скасовують усі економічні обмеження щодо Сирії, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Це рішення формалізує політичне рішення, оголошене 20 травня 2025 року, і має на меті підтримати сирійський народ у відновленні нової, інклюзивної та мирної Сирії.

Зміни в політичному ландшафті Сирії

Сирійські повстанці 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска, після чого президент Башар Асад залишив столицю.

Згідно з інформацією Reuters, літак Асада міг зазнати аварії, але підтвердити, що він був на борту, не вдалося.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом, та вжити заходів для передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що в результаті переговорів з повстанцями Башар Асад вирішив залишити країну “мирним шляхом”.

Ввечері 8 грудня російські ЗМІ повідомили, що Асад отримав притулок у Росії за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії призначено Мохаммеда аль-Башира, близького соратника лідера “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохамеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа, відомий також як Абу Мухаммад аль-Джолані, став президентом Сирії у перехідний період 29 січня 2025 року.