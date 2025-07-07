Про це йдеться у документі федерального реєстру США

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення виключити ісламістське угруповання “Хаят Тахрір аш-Шам”, яке стало відомим завдяки поваленню режиму Башара Асада в Сирії, з переліку терористичних організацій. Це стало відомо з документу, опублікованого у федеральному реєстрі США.

Це рішення було прийнято державним секретарем США Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором та міністром фінансів. Офіційно документ набуде чинності 8 липня 2025 року.

30 червня 2025 року президент США Дональд Трамп скасував санкції, які були накладені на Сирію ще у 2004 році, з метою підтримки стабільності та миру в країні. Ці обмеження перестали діяти з 1 липня. Указ також доручав держсекретарю Рубіо переглянути статус Сирії як держави-спонсора тероризму та розглянути можливість послаблення санкцій в рамках ООН для сприяння стабільності в регіоні.

Падіння режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска, що призвело до втечі президента Башара Асада зі столиці. За інформацією Reuters, літак Асада міг зазнати аварії, але ця інформація не була підтверджена.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом, та вжити заходів для передачі влади.

Російське Міністерство закордонних справ повідомило, що Башар Асад вирішив залишити країну мирним шляхом. За даними російських ЗМІ, він отримав притулок у Росії за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року Мохаммед аль-Башира, близький соратник лідера “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мохаммеда аль-Джолані, був призначений тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року.

Громадянська війна та розклад сил у Сирії

Громадянська війна в Сирії розпочалася у 2011 році після жорстокого придушення протестів режимом Асада. Ключовими союзниками Асада були Іран, Росія та ліванське угруповання “Хезболла”.

Опозиційні сили отримували підтримку від НАТО та країн Перської затоки. У 2016 році урядові війська, за підтримки Росії, взяли в облогу Алеппо, що змусило повстанців здати місто. До кінця 2018 року більшість опорних пунктів повстанців були захоплені урядовими військами, за винятком частини регіону Ідліб.

У 2014 році “Ісламська держава” захопила значні території на сході Сирії та заході Іраку, що призвело до початку авіаударів коаліції на чолі зі США. Хоча “Ісламська держава” зазнала поразки, її осередки все ще існують у сирійській пустелі.

Приблизно 30% території Сирії контролюють опозиційні сили та іноземні війська. Туреччина підтримує опозицію на північному заході, а США – курдів на сході.

За даними ООН, за понад десять років війни загинуло понад 300 000 мирних жителів, а мільйони людей були змушені покинути свої домівки.

Деталі про угруповання “Хаят Тахрір аш-Шам”

“Хаят Тахрір аш-Шам” (HTS) раніше вважалася терористичною організацією як США, так і ООН. Її лідер Абу Мохаммед аль-Голані очолював сирійський підрозділ Аль-Каїди у 2011 році та брав на себе відповідальність за низку вибухів у Сирії.

У 2016 році Голані розірвав зв’язки з Аль-Каїдою, намагаючись дистанціюватися від найрадикальніших елементів організації. HTS контролює частину провінції Ідліб, що розташована поблизу кордону з Туреччиною.