Палата представників США відхилила імпічмент Трампа через удари по Ірану

Про це повідомляє Fox News.

Палата представників США не підтримала ініціативу про імпічмент президента Дональда Трампа, пов’язану з нещодавніми ударами по Ірану. Резолюція, запропонована конгресменом Елом Гріном, не отримала необхідної підтримки: 344 депутати проголосували за скасування спроби імпічменту, тоді як 79 виступили проти.

Серед тих, хто проголосував за відхилення резолюції, були 128 демократів, які приєдналися до 216 республіканців. Грін стверджував, що Трамп не повідомив Конгрес про свої дії і не отримав його схвалення перед ударами по трьох іранських ядерних об’єктах.

У резолюції зазначається, що Трамп «зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну».

“Я прийшов до Конгресу не для того, щоб бути стороннім спостерігачем, коли президент зловживає владою і перетворює американську демократію на авторитаризм, сам будучи авторитарним президентом.” – Ел Грін

Грін використав прискорену процедуру для швидкого голосування, а лідери Республіканської партії підтримали розгляд резолюції. Деякі демократи, зокрема Александрія Окасіо-Кортес, також висловлювалися за імпічмент через удари по Ірану.

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були «повністю знищені».

Президент США попередив, що у разі відсутності мирних переговорів удари можуть стати «набагато масштабнішими». Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за проведену операцію.

Водночас іранське державне телебачення повідомило, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані.

19 червня у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже раніше ставали цілями атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

23 червня Іран у відповідь запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході, зокрема в Катарі та Іраку. Міністр оборони Катару повідомив, що система ППО перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент Трамп охарактеризував ракетний обстріл як «дуже слабку реакцію», яку США «очікували» і «ефективно відбили». За його словами, серед американських військових немає постраждалих.