Сенат США виділяє 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні у 2026 році

Як передає медіа Reuters

Сенатський комітет США з питань збройних сил ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік. Це стало відомо з офіційного повідомлення комітету після голосування, яке відбулося 9 липня, згідно з інформацією Reuters.

Проєкт бюджету отримав підтримку більшості – 26 голосів «за» та 1 «проти».

У рамках Національного оборонного бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) планується розширення ініціативи з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative). Фінансування цієї програми зросте до 500 мільйонів доларів у 2026 році, тоді як у 2025 році ця сума становила 300 мільйонів. Програму планують продовжити щонайменше до 2028 року.

Крім допомоги Україні, NDAA також охоплює ряд глобальних викликів безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Документ підкреслює важливість розвитку нових технологій, таких як штучний інтелект, безпілотні системи та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги США.

Також у документі міститься заборона на виконання запиту президента Дональда Трампа, поданого в червневому проєкті бюджету, щодо списання бойових літаків A-10. У проєкті вимагається зберегти щонайменше 103 таких літаки у складі ВПС США у 2026 році.

Загальний обсяг фінансування оборонного бюджету становить 925 мільярдів доларів, з яких 878,7 мільярда призначено для Міністерства оборони, а 35,2 мільярда – для Міністерства енергетики США. Законопроєкт також дозволяє виділення до 6 мільярдів доларів на непередбачувані пріоритетні потреби.

У найближчі місяці проєкт буде підлягати подальшому розгляду в Конгресі. Наразі у Палаті представників фінансування для України залишено на рівні 300 мільйонів доларів.