Сенат США ухвалив суперечливий закон про податки та охорону здоров'я

Про це повідомляє The Washington Post

Сенат США, верхня палата Конгресу, ухвалив важливе законодавство, що стосується податків та імміграції, з невеликою перевагою голосів. Республіканці вважають, що цей закон стане ключовим елементом другого терміну Дональда Трампа.

Згідно з інформацією, опублікованою у The Washington Post, новий законопроект передбачає значне скорочення фінансування програм охорони здоров’я, що може сягнути приблизно 1 трильйона доларів. Серед цих програм – Medicaid, а також Програма додаткової допомоги у сфері харчування (SNAP), яка бореться з голодом.

За даними Бюджетного управління Конгресу, яке не належить до жодної партії, близько 12 мільйонів людей можуть залишитися без медичного страхування, якщо цей законопроект буде реалізовано.

Крім того, видання зазначає, що прийняття законопроекту викликало серйозні суперечки серед республіканців у Сенаті. Деякі з них виступали за ще глибші скорочення витрат, тоді як інші були проти зменшення фінансування Medicaid та інших соціальних програм.

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