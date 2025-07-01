Сенат США ухвалив суперечливий закон про податки та охорону здоров'я

Про це повідомляє The Washington Post
Сенат США, верхня палата Конгресу, ухвалив важливе законодавство, що стосується податків та імміграції, з невеликою перевагою голосів. Республіканці вважають, що цей закон стане ключовим елементом другого терміну Дональда Трампа.
Згідно з інформацією, опублікованою у The Washington Post, новий законопроект передбачає значне скорочення фінансування програм охорони здоров’я, що може сягнути приблизно 1 трильйона доларів. Серед цих програм – Medicaid, а також Програма додаткової допомоги у сфері харчування (SNAP), яка бореться з голодом.
За даними Бюджетного управління Конгресу, яке не належить до жодної партії, близько 12 мільйонів людей можуть залишитися без медичного страхування, якщо цей законопроект буде реалізовано.
Крім того, видання зазначає, що прийняття законопроекту викликало серйозні суперечки серед республіканців у Сенаті. Деякі з них виступали за ще глибші скорочення витрат, тоді як інші були проти зменшення фінансування Medicaid та інших соціальних програм.
Ця новина продовжує розвиватися…
Дивіться ще:
- Прогноз CBO показує, що бюджетний законопроєкт Трампа може позбавити медичного страхування майже 12 мільйонів американців до 2034 року, знижуючи витрати на Medicaid та Medicare.
- Міністерка внутрішньої безпеки США скасувала захист від депортації для понад 500 тисяч гаїтян, посилаючись на покращення ситуації в країні. Призупинено також прийом нових заявок від українців у програмі U4U.
- Аналіз показує, що скорочення фінансування USAID може призвести до понад 14 мільйонів смертей до 2030 року, особливо серед дітей до 5 років.