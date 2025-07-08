США надають Україні військову допомогу, ЗСУ утримують позиції – новини 9 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня 2025 року Україна відзначає 1232-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. У цей день колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір Сполучених Штатів надати Україні додаткову військову допомогу для зміцнення обороноздатності проти російських атак. Він також висловив своє незадоволення діями Володимира Путіна та розглядає можливість введення нових санкцій проти Російської Федерації.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські сили успішно відновили свої позиції та утримують території у Курській і Бєлгородській областях Росії, що свідчить про активний контрнаступ на цих напрямках.

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, які передбачають введення санкцій проти російських компаній та фізичних осіб, а також проти тих, хто підтримує агресію Росії проти України. Ці заходи узгоджені з політикою Європейського Союзу щодо Росії.

Останні новини з фронту

У Харкові стався вибух, про що повідомляють місцеві кореспонденти. Деталі інциденту наразі уточнюються.

На Київщині, в Броварському районі, внаслідок атаки російських військ постраждала жінка 1980 року народження. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що постраждалу госпіталізували з закритим переломом грудної клітки, їй надається необхідна медична допомога.

У Києві сили протиповітряної оборони активно працюють над знищенням російських безпілотників, про що повідомив міський голова Віталій Кличко.

“США надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак. Ми незадоволені діями Путіна і розглядаємо нові санкції проти Росії.” – Дональд Трамп