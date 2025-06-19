Верховна Рада прийняла відставку Олеся Довгого з посади народного депутата

Згідно публікації Радіо Свобода

Верховна Рада ухвалила рішення про складання мандата народного депутата Олеся Довгого, який нещодавно оголосив про своє бажання піти з депутатських повноважень. Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк під час сесії.

244 парламентарії підтримали це рішення, внаслідок чого у складі Верховної Ради залишилося 398 депутатів.

18 червня Олесь Довгий офіційно заявив про складання своїх повноважень, підкресливши, що не має наміру балотуватися на нові посади в органах державної влади або місцевого самоврядування.

Натомість він планує продовжувати підтримувати Збройні сили України, а також займатися соціальними та культурними проектами.

Біографічні дані Олеся Довгого

Олесь Довгий був обраний до Верховної Ради 9-го скликання у 2019 році як безпартійний самовисуванець від 102 округу (Кіровоградська область). Він є позафракційним депутатом та членом Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Раніше він також був народним депутатом 8-го скликання, представляючи той же округ. У той час він входив до депутатської групи “Воля народу” та обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

Довгий також намагався потрапити до парламенту 7-го скликання, балотуючись за 214 округом (м. Київ).

На місцевих виборах 2006 року він пройшов до Київської міської ради від “Блоку Леоніда Черновецького” і став заступником голови – секретарем Київради. У 2008 році, після дострокових виборів, знову став депутатом Київради та секретарем, але подав у відставку у 2011 році, ставши членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Олесь Довгий народився 1 листопада 1980 року в Києві. Його батько, Станіслав Довгий, був народним депутатом IV-VI скликань та науковцем, а мати, Лариса Довга, є професоркою Києво-Могилянської академії.

Коментарі та аналітика

У травні 2025 року аналітикиня Руху “Чесно” Софія Лазарова провела аналіз законотворчої діяльності Олеся Довгого. Вона зазначила, що він займає сьоме місце в антирейтингу “прогульників” сесій Верховної Ради.

“На кінець березня 2025 року він пропустив 71% голосувань. Це коли він був відсутній. І ще у 8% голосувань він не брав участі, не натискав жодної кнопки, хоча був зареєстрований на сесії. Так само активно він прогулював засідання, коли був депутатом восьмого скликання.” – Софія Лазарова, аналітикиня Руху “Чесно”

Олесь Довгий пояснив, що з лютого 2022 року активно долучився до допомоги територіальній обороні та Збройним силам України. Він також підкреслив, що завжди бере участь у засіданнях парламенту, на яких розглядаються важливі для країни ініціативи, зокрема ратифікація угоди про надра між Україною та США.