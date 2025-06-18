Верховна Рада ухвалила реформу АРМА для прозорості управління активами

Як повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

18 червня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12374-д, що стосується реформи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА). За це рішення проголосували 253 народні депутати.

Про важливість цього кроку повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни в принципах роботи агентства. Зокрема, вводяться нові вимоги до кандидатів на посаду голови АРМА, а також запроваджується процедура відбору з участю міжнародних експертів.

Крім того, документ встановлює прозорий механізм управління арештованими активами та посилює контроль за їх передачею.

“Ухвалення цієї реформи є однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу на суму 600 мільйонів євро.” – Ярослав Железняк

Метою реформи АРМА є підвищення ефективності управління активами, які перебувають під арештом, а також забезпечення більшої прозорості в діяльності агентства.

Ця реформа є важливим кроком у напрямку покращення фінансової системи України та зміцнення довіри до державних інститутів.