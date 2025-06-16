Верховна Рада схвалила оновлений законопроєкт про електронний реєстр військовослужбовців

Про це у Facebook поінформувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко через її сторінку

Комітет Верховної Ради з національної безпеки схвалив нову версію законопроєкту, що стосується реєстру військовослужбовців, і рекомендував його до обговорення в сесійній залі. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що оновлений реєстр надасть можливість отримувати точні та актуальні дані про особовий склад, формувати аналітику резерву в реальному часі, а також зменшить вплив людського фактора на різні процеси.

“Важливо: реєстр працюватиме в Україні – під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти. Це не просто технічне рішення – ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID.” – Катерина Черногоренко

Нагадаємо, що в грудні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. Цей документ також включає впровадження електронних ідентифікаторів для військових.

У Міністерстві оборони підкреслили, що єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців має на меті спростити життя захисників, ставши основою для надання всіх цифрових послуг.