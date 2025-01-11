Про це пише WP.

Журналісти пишуть, що те, як Україна зберігає фокус на Курську, свідчить про важливість цього регіону для Києва, особливо на тлі наближення інавгурації Трампа, що може збільшити тиск на обидві сторони для досягнення переговорного процесу.

Росія, тим часом, прагне відновити контроль над цією територією, але зберігає значну частину своїх військових сил на сході України, де російські сили повідомили про захоплення українського міста Курахове цього тижня. Українські офіційні особи вранці 11 січня спростували ці повідомлення.

“Це були важкі дні”, росіяни атакували з різних напрямків одночасно. Їм вдалося досягти успіхів на деяких ділянках. Вони перейшли кордон [в Україну] в кількох точках, але ми змогли повернути ці позиції”, — розповів виданню один з українських солдатів, який був залучений до контрнаступу.

На фоні наближення інавгурації Трампа, Москва, яка має перевагу в силі та ресурсах, має менше причин, ніж Україна, вважати, що його прихід до влади стане негайною “зміною гри”, зазначає WP.

У статті також йдеться про північнокорейських військових, які “часто ігнорують безпілотники й рухаються вперед навіть тоді, коли їхні товариші поранені чи вбиті поруч”. Російські війська йдуть за ними, щоб закріпити успіхи.