Відьмак 4: новий трейлер, геймплей і дата виходу

Про це повідомляє IGN.

Студія CD Projekt Red, відома завдяки серії “Відьмак”, представила новий трейлер та фрагмент геймплею майбутньої гри “Відьмак 4”. Ця інформація стала відома завдяки повідомленням IGN.

Технічну демонстрацію “Відьмака 4” продемонстрували на заході State Of Unreal 2025, організованому розробниками ігрового рушія Unreal Engine. Вони підкреслили, що гра працює на базовій PlayStation 5 з частотою 60 кадрів на секунду, що, ймовірно, спростовує чутки про ексклюзивність для нових консолей.

Хоча це лише технічна демонстрація, вона дає уявлення про те, чого можна очікувати від гри:

“Хоча ця технічна демонстрація пропонує спокусливий погляд на візуальний досвід, який ми можемо очікувати від «Відьмака 4», до запуску самої гри ще багато років. CD Projekt повідомила, що The Witcher 4 вийде не раніше 2027 року”.

У новій частині головною героїнею стане Цирі, яка, за словами виконавчої продюсерки гри Малгожати Мітренги, була “дуже органічним, логічним вибором”. Вона продовжить шлях Ґеральда з Ривії, ставши мисливицею на чудовиськ та відьмачкою. Режисер гри Себастіян Калемба зазначив, що Цирі не має такого досвіду, як Ґеральт, і діє “за покликом серця”, що надає гравцям більше свободи у прийнятті рішень.

Події “Відьмака 4” відбуватимуться у новому регіоні Ковірі. Розробники також представили коня Цирі – Келпі, анімацію та керування якого значно покращили в порівнянні з третьою частиною гри, тепер вона синхронізована.

“Відьмак 4” є майбутньою рольовою грою, розробка якої була оголошена у березні 2022 року. У жовтні стало відомо, що це буде перша частина нової трилогії в серії “Відьмак”, події якої відбуваються після “Відьмака 3: Дикий гін”.