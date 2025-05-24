Повернення трьох військових з Тернопільщини з російського полону

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй фейсбук-сторінці

З Тернопільщини повернулися троє військових, які були в російському полоні. Цю важливу новину оприлюднив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у соціальних мережах.

Він зазначив: “Сьогодні ми відзначаємо другий день великого обміну полоненими. Серед тих, хто повернувся, є троє наших земляків з Тернопільщини. Вітаємо вас вдома, наші Герої! Дякуємо за вашу мужність!”

Повернення військових стало можливим завдяки масштабному обміну полоненими “1000 на 1000” між Україною та агресором. Фото з моменту повернення можна знайти на фейсбук-сторінці Байковецької громади.

Один із звільнених – Роман Вегера з Байковецької громади. На сторінці громади зазначили: “Звільнення нашого земляка, мешканця села Байківці Петра Гордія, стало справжнім сонячним променем на фоні скорботи, пов’язаної з прощанням з загиблим воїном Романом Вегерою.”

Громада висловила вдячність воїну, який витримав жахіття полону протягом восьми місяців. “Дякуємо Богу за те, що дав Петрові сили, віру та наснагу вижити і повернутися до рідних, додому”, – йдеться у повідомленні.