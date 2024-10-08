Українці, які приєднаються до Українського легіону в Польщі, матимуть можливість перетинати кордон України для виїзду за кордон під час відпустки або ротації.

Про це розповів генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському порталу I.Pl.

Він спростував російські дезінформаційні заяви про те, що українських солдатів нібито відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження. За словами Куця, кожен охочий може звернутися до призовного пункту Українського легіону “без жодних зобов’язань”, оскільки це добровольче формування.

Куць також пояснив, що учасники легіону отримують грошову винагороду, а перед підписанням контракту проходять медичний огляд. Після цього добровольців тренує міністерство оборони Польщі, їх забезпечують необхідним спорядженням, і лише потім відправляють на фронт на період контракту.

Консул підкреслив, що після завершення бойових завдань учасники можуть без проблем перетинати кордон під час ротації. Станом на 4 жовтня до легіону вже подали заявки 196 осіб з різних країн Європи, і, за словами Куця, українці активно цікавляться цією ініціативою.

Заступник міністра Павел Залевський нагадав, що цього тижня в українському Генконсульстві в Любліні розпочато набір добровольців до Українського легіону. Після формування першої групи з кількох сотень бійців у Польщі негайно почнеться їхнє навчання.

Нагадаємо, що після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президент Володимир Зеленський оголосив, що Київ і Варшава домовилися про створення добровольчого підрозділу з громадян України, які проживають у країнах ЄС.