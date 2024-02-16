Для наступу на Авдіївку російські окупаційні війська використовують значні сили, а також застосовують заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси, які спричиняють тяжкі та болісні травми. Українська армія у складних боях утримує позиції, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом. Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати – війна продовжується. Мета ворога незмінна – вбити нас усіх”, – наголосив він.

Голова ОП підкреслив, що росіяни не цінують своїх людей – вони роблять ставку на кількість. Однак сила української армії полягає у якості та єдності, а також у холодному розрахунку потреб для того, щоб знищити окупантів. “Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом”, – додав Єрмак.

“Авдіївка. Коксохімічний завод… Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається займання цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу”, – йдеться в повідомленні бригади в телеграм-каналі.

По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.