Тіффані Трамп, донька колишнього президента США Дональда Трампа, вперше стала матір’ю. Вона народила сина, якого назвали Александр Трамп Булос. Ця подія стала значущою, адже тепер у Дональда Трампа вже одинадцять онуків.

У своїх соціальних мережах 31-річна Тіффані поділилася радісною новиною, опублікувавши зворушливе фото ніжки свого малюка. “Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе понад усе! Дякуємо, що з’явився у нашому житті,” – написала вона під світлиною.

Це перша дитина для Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса. Пара одружилася у листопаді 2022 року на розкішному маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді.

Цікаво, що ще у жовтні 2024 року Дональд Трамп випадково розкрив інформацію про вагітність доньки під час свого виступу в Детройтському економічному клубі.

Загалом у Дональда Трампа вже є 11 онуків: п’ятеро від його сина Дональда Трампа-молодшого, троє – від доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера, двоє – від сина Еріка Трампа, і тепер ще один – від Тіффані.