Соцмережа TikTok заблокувала кілька акаунтів російських державних ЗМІ через ймовірний вплив на вибори в США.

Про це пише Sky News.

Блокування стосувалося компанії “ТВ-Новости” та медіагрупи “Россия Сегодня”, яка володіє “РИА Новости” та “Спутник”. Їхні акаунти були видалені з TikTok у межах кампанії з боротьби проти дезінформації на виборах у США.

Раніше ці акаунти були обмежені в Великій Британії та Європейському Союзі, але тепер їх заблокували остаточно й назавжди.