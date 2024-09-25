Про це пише Sky News.
Блокування стосувалося компанії “ТВ-Новости” та медіагрупи “Россия Сегодня”, яка володіє “РИА Новости” та “Спутник”. Їхні акаунти були видалені з TikTok у межах кампанії з боротьби проти дезінформації на виборах у США.
Раніше ці акаунти були обмежені в Великій Британії та Європейському Союзі, але тепер їх заблокували остаточно й назавжди.
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