TikTok оновлює додаток для США перед продажем американських активів

Про це повідомляє бізнес-видання The Information з посиланням на джерела.

Компанія TikTok активно працює над новою версією свого мобільного додатка для американських користувачів, що відбувається на фоні запланованого продажу сервісу групі інвесторів. Цю інформацію оприлюднило бізнес-видання, посилаючись на надійні джерела.

Згідно з планами, новий додаток має з’явитися в американських магазинах 5 вересня. Користувачам буде потрібно завантажити оновлену версію, щоб продовжити користування платформою. Хоча старий додаток залишиться доступним до березня наступного року, можливі зміни в термінах.

Цього року обговорювалася угода, яка передбачала виділення американських операцій TikTok в окрему компанію, де мажоритарний пакет акцій належав би американським інвесторам. Однак угода була призупинена після заяви Китаю про те, що вона не буде схвалена через високі тарифи на китайські товари, оголошені Трампом.

У червні 2025 року Трамп продовжив термін до 17 вересня, впродовж якого китайська компанія ByteDance повинна була позбутися своїх американських активів TikTok.

Президент США Дональд Трамп також повідомив, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм щодо можливої угоди стосовно TikTok. Він зазначив, що Сполученим Штатам, ймовірно, знадобиться отримати схвалення Китаю для реалізації цієї угоди.