Застосунок припинив роботу в Сполучених Штатах 18 січня ввечері, менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Про це повідомляє CNN.

“На жаль, TikTok зараз недоступний. У США прийнято закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok”, — таке повідомлення зустріли відвідувачі програми.

Блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу “величезної глибини та масштабу” національній безпеці, оскільки завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду.