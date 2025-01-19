Про це пише ERR, цитуючи слова політика.
За словами естонського міністра, такі додатки, як TikTok, не надають збалансованої інформації, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію.
“Найяскравіший приклад цього стався зовсім недавно в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані після того, як було встановлено, що Росія втрутилася у вибори шляхом проведення масованої інтернет-кампанії”, – сказав він й назвав при цьому платформу TikTok “зброєю впливу”, а не засобом масової інформації.
Тсакхна зазначив, що TikTok збирає багато даних про користувача, але не зрозуміло, хто має доступ до цих даних.
“Оскільки TikTok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічному звіті зовнішньої розвідки за 2024 рік також йдеться про те, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також кібератак”, – підкреслив очільник зовнішньополітична відомста Естонії.
Саме тому, на думку Тсакхна, слід розглянути питання про заборону TikTok в Європі, зважаючи на реальні ризики безпеки.
“Водночас в демократичних країнах повинні продовжуватися дискусії про те, як успішно протистояти натиску ворожих соціальних ботів на основі штучного інтелекту, чітка мета якого – втручання в демократичні процеси”, – сказав посадовець.
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