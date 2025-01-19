Дональд Трамп пообіцяв після інавгурації 20 січня відтермінувати блокування платформи TikTok у США та назвав умову для продовження роботи популярного мобільного застосунку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп видасть указ про відтермінування у виконанні закону про заборону TikTok у США. Цей указ, за його словами, також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування не буде притягнена до відповідальності.

Крім цього, він описав, як бачить можливість розв’язання проблеми, щоб соцмережа й надалі продовжила діяльність у США. Йдеться про придбання 50% власності Штатами.

“Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США TikTok не буде. З нашою згодою він коштуватиме сотні мільярдів, а може й трильйони доларів. Тому моя початкова ідея – спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%”, – написав Трамп.

Як відомо, у ніч із суботи на неділю, 19 січня, у США перестав працювати додаток TikTok. Американські законодавці стверджують, що TikTok загрожує національній безпеці, тому що китайський уряд може змушувати засновника ByteDance, який володіє платформою, передавати дані американських користувачів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток TikTok за прикладом США. Він вважає, що ця мультимедійна платформа використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.