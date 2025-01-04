Штат Юта звинуватив TikTok у тому, що компанія знала про ризики експлуатації дітей через функцію прямих відеотрансляцій Live, але не вживала належних заходів, оскільки отримувала значний прибуток.

Про це пише Reuters.

Оприлюднені матеріали містять звинувачення в тому, що TikTok ігнорував проблему, попри внутрішні розслідування, які виявили серйозні загрози для дітей.

Позов було подано у червні 2024 року Департаментом захисту прав споживачів штату Юта за участі генерального прокурора Шона Реєса. У позові стверджується, що функція TikTok Live створює «віртуальний стриптиз-клуб», де жертви в реальному часі контактують із дорослими.

Посилаючись на внутрішні документи TikTok, скарга зазначає: «У 2022 році внутрішнє розслідування під назвою Project Meramec виявило, що сотні тисяч підлітків віком 13–15 років обходили вікові обмеження Live. Багато з них, за даними скарги, «гримувалися» дорослими для виконання сексуальних дій, іноді з оголенням, в обмін на віртуальні подарунки.

Ще одне розслідування, Project Jupiter, запущене у 2021 році, виявило, що злочинці використовували Live для відмивання грошей, продажу наркотиків і фінансування тероризму, включаючи ІДІЛ».

TikTok заперечує звинувачення, заявляючи, що компанія впровадила низку заходів для безпеки користувачів. Представник компанії сказав, що позов «спотворює нашу відданість безпеці спільноти, використовуючи застарілі та вирвані з контексту дані».

Розгляд позову триває, а Верховний суд США має ухвалити рішення щодо можливого відтермінування заборони TikTok 10 січня 2025 року.