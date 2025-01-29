Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росію можна примусити до справедливих переговорів лише силою, оскільки нинішнє керівництво країни існує лише у стані війни.

Про це повідомляє РБК-Україна в середу, 29 січня.

Коментуючи заяви Володимира Путіна, Подоляк наголосив, що російський лідер живе в ілюзіях і неадекватно сприймає реальність. За його словами, Путін, який узурпував владу в Росії, не має жодного відношення до внутрішньополітичних процесів в Україні, зокрема до легітимності президентства Володимира Зеленського.

“Путін є Путін. Він не міняє модель своєї поведінки, формат своєї поведінки. Він абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях, чи в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії”, – заявив він.

Подоляк підкреслив, що війна для Кремля є способом відволікати росіян від внутрішніх проблем, а тому Москва не буде йти на справедливі переговори. Він додав, що без дієвих інструментів примусу змусити Росію до переговорів неможливо.