Про це повідомляє РБК-Україна в середу, 29 січня.
Коментуючи заяви Володимира Путіна, Подоляк наголосив, що російський лідер живе в ілюзіях і неадекватно сприймає реальність. За його словами, Путін, який узурпував владу в Росії, не має жодного відношення до внутрішньополітичних процесів в Україні, зокрема до легітимності президентства Володимира Зеленського.
“Путін є Путін. Він не міняє модель своєї поведінки, формат своєї поведінки. Він абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях, чи в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії”, – заявив він.
Подоляк підкреслив, що війна для Кремля є способом відволікати росіян від внутрішніх проблем, а тому Москва не буде йти на справедливі переговори. Він додав, що без дієвих інструментів примусу змусити Росію до переговорів неможливо.
“І тому вони попри все точно не будуть іти на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І тому це не те, що він (Путін – ред.) бравує тим, що “ми можемо те, можемо це”. Ні, він просто відчуває, що все ще інструментів, справжніх інструментів примусу так і немає”, – зазначив радник голови Офісу президента.
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