У листі батькові журналістки від російського міноборони було написано, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка.

Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року. Про це батькові журналістки повідомили у листі міністерства оборони РФ, який було надіслано електронною поштою у відповідь на його звернення.

У листі була зазначена дата смерті журналістки — 19 вересня 2024 року, а також те, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб. Обставини та причини смерті не повідомлялися.

Вікторія Рощина працювала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону.

На початку жовтня Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж.