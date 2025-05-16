Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан оголосив про свою тимчасову відставку на фоні розслідування, яке проводить ООН щодо можливих сексуальних домагань з його боку. Цю інформацію підтвердили джерела в суді 16 травня.

Очікується, що найближчим часом буде опубліковано офіційне повідомлення про те, що Хан йде у відпустку з адміністративних причин, згідно з інформацією з прокуратури.

Нещодавно газета Wall Street Journal опублікувала звинувачення на адресу Хана, в яких йдеться про те, що він нібито неодноразово примушував співробітницю МКС до статевих актів. Юристка, яка працювала під його керівництвом, стверджує, що такі випадки мали місце під час офіційних поїздок та в Гаазі. Вона також зазначила, що Хан намагався змусити її відкликати звинувачення, посилаючись на чутливість розслідування МКС щодо дій Ізраїлю в Газі.

Ці звинувачення з’явилися напередодні запиту Хана на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Це викликало підозри, що прокурор міг намагатися відволікти увагу від особистого скандалу, використовуючи справу проти Ізраїлю. Хан заперечує всі звинувачення, вважаючи їх політично вмотивованими спробами його дискредитувати.

Тимчасова відставка Хана сталася на фоні зростаючого тиску з боку співробітників суду та правозахисних організацій, які закликали до незалежного розслідування та відсторонення прокурора на час перевірки.

Ордери МКС на арешт ізраїльських посадовців

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, ексміністра оборони Йоава Галланта та кількох лідерів угрупування ХАМАС. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази.

Тодішній президент США Джо Байден назвав рішення МКС “обурливим”. Адміністрація попереднього президента Дональда Трампа також різко розкритикувала суд і 6 лютого 2025 року запровадила економічні та візові санкції проти осіб, які беруть участь у розслідуваннях МКС щодо громадян США або їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Перед цим Нетаньяху відвідував Вашингтон, де, за словами радника ізраїльського прем’єра, Трамп запропонував нові рішення проблем, що переслідують Ізраїль з моменту його заснування. 7 лютого Трамп підписав указ про санкції проти працівників МКС.

79 країн, серед яких Нідерланди, Велика Британія, Німеччина та Франція, виступили із заявою проти санкцій США щодо Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

МКС, до складу якого входять 125 країн, є постійним міжнародним трибуналом, що розглядає справи про воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії. Водночас США, Китай, Росія та Ізраїль не є членами цього суду і не зобов’язані виконувати його ордери.