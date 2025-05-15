У Куп’янську, що на Харківщині, через постійні обстріли з боку російських військ призупинив свою діяльність місцевий медичний заклад. Про це стало відомо 15 травня від голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

За словами Канашевича, лікарня та територіальний центр закрили свої двері через загрозу безпеці як медичного персоналу, так і пацієнтів. “У Куп’янську лікарня та територіальний центр закриті через небезпеку, адже активність FPV-дронів зросла, а також були випадки обстрілів цивільних автомобілів. Раніше ми спостерігали постійні удари по швидкій допомозі, що створювало критичну ситуацію для медиків,” – зазначив він.

Канашевич також повідомив, що поблизу медичного закладу регулярно відбувалися обстріли, а нещодавно снаряд влучив у навчальний заклад, розташований навпроти лікарні. У зв’язку з цим було ухвалено рішення про тимчасове закриття медичного закладу для збереження життів людей.

У разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пораненнями, екстрена медична допомога буде евакуювати постраждалих до інших населених пунктів або надаватиме першу допомогу на місці перед транспортуванням. Важливо зазначити, що ця лікарня була єдиним медичним закладом у Куп’янську.

Місцева влада закликає мешканців слідкувати за актуальними новинами через офіційні канали в Telegram, WhatsApp, Facebook, Viber, Instagram та YouTube, щоб бути в курсі ситуації в Харкові та області.