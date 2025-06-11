Міграційна політика Трампа та протести у США: аналіз Time

Як повідомляє Twitter-акаунт TIME

Журнал Time представив нову обкладинку, присвячену міграційній політиці Дональда Трампа, яку видання охарактеризувало як “безпрецедентну”. Ця обкладинка з’явилася на фоні нової хвилі протестів у США, що виникли через масштабні рейди проти іммігрантів.

На обкладинці зображено факел Статуї Свободи, який трансформується в голову Дональда Трампа, рот якої стилізований під полум’я. Оточений колючим дротом, цей образ створює відчуття обмеження, страху та репресій. Ілюстрацію створив Едель Родрігес, відомий своїми критичними картинами Трампа.

У статті йдеться про різке посилення підходу до нелегальної міграції, яке, на думку Time, змінює ставлення США до людей, які шукають захист від “насильства та гноблення”.

Видворення мільйонів нелегальних мігрантів, за словами аналітиків, може знищити значну частину низькооплачуваної робочої сили та кардинально змінити соціальну структуру країни.

“Ці масштабні зусилля мають мало аналогів у новітній світовій історії. … Вони спрямовані на вигнання мільйонів людей та зміну складу країни. Вилучення такої кількості нелегальних іммігрантів, як обіцяв Трамп, ліквідувало б ключове джерело робочої сили. Це поклало б край багаторічній хвилі міграції, яка зробила країну дедалі більш багатоетнічною. І це змінило б те, як США ставилися до тих, хто шукає притулку від насильства та гноблення з часів до закінчення холодної війни.” – Time

Окрім гуманітарних аспектів, Time також акцентує увагу на можливих економічних наслідках: багато галузей США традиційно залежать від праці мігрантів, починаючи від сільського господарства і закінчуючи сервісним сектором.

Міграційні протести у США: що відомо

Перші протести розпочалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі, коли співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько “1000 учасників заворушень”. За даними відомства, демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) сталися нові зіткнення біля магазину Home Depot, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліцейські застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії у зв’язку з сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають “тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання”. Їх планується розгорнути на 60 днів, а остаточне рішення залишиться за міністром оборони США.