Як зазначають у виданні, майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі.

Американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску президента США Джо Байдена, який йде, на червоному тлі зі словом паніка.

“Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах”, — підписав Time свою обкладинку.

Журналісти зазначили, що на президентських дебатах Байден мав вигляд “такого самого 81-річного дідуся, яким він і є”, говорячи хрипким голосом, “наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою”.

Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.

Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах “на благо партії, нації та самого кандидата”.