Американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску президента США Джо Байдена, який йде, на червоному тлі зі словом паніка.
“Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах”, — підписав Time свою обкладинку.
Журналісти зазначили, що на президентських дебатах Байден мав вигляд “такого самого 81-річного дідуся, яким він і є”, говорячи хрипким голосом, “наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою”.
Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.
Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах “на благо партії, нації та самого кандидата”.
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