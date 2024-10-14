Про це повідомляє британське видання Times, посилаючись на профіль Дар’ї Навальної у LinkedIn.

Згідно з даними, Навальна відповідає за мобілізацію виборців та взаємодію з громадськістю, хоча публічних заяв на підтримку Гарріс вона поки не робила.

23-річна Дар’я Навальна завершила навчання у Стенфордському університеті в червні, за чотири місяці після смерті її батька в російській в’язниці. Вона вивчала соціальну психологію та політологію. Олексій Навальний раніше повідомляв, що його донька отримала стипендію для навчання у Стенфорді, а витрати на проживання та харчування вони з дружиною покривали самостійно.

Після смерті Олексія Навального президент США Джо Байден зустрівся з його родиною у Білому домі, щоб висловити співчуття. Камала Гарріс також провела особисту розмову з Юлією Навальною.