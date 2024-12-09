Служба безпеки України підтвердила, що компанії, які беруть участь у постачанні матеріалів для будівництва національного військового меморіального кладовища, мають зв’язок із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

“ТОВ “Акам” є структурним підрозділом ТВК “Алеф”, власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року”, – заявили в українських відомствах.

Йдеться про групу компаній “Алеф”, структурний підрозділ якої виграв тендер на постачання граніту для меморіального проєкту. Тендерна угода викликала питання через зв’язок підрядника з підприємцем, що перебуває під обмеженнями Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, що рішення щодо застосування санкцій до Вадима Єрмолаєва було ухвалено у грудні 2023 року, і це стало предметом посиленої уваги до діяльності пов’язаних із ним структур.