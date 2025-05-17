Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України та колишній представник країни в ООН, поділився трагічною новиною про загибель свого племінника Максима внаслідок війни. Він висловив думку, що російська сторона могла використати цю особисту втрату проти нього під час переговорів у Стамбулі.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Х Кислиця розповів, що представники російської делегації намагалися залякати його, вказуючи на втрату родича. Проте, за його словами, ці спроби не лише не подіяли, а навпаки, зміцнили його рішучість продовжувати боротьбу з агресором.

«Це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших нікчемних громадян», – зазначив Кислиця.

Відомо, що Кислиця брав участь у переговорах у Стамбулі, де російська сторона демонструвала готовність «воювати вічно» та застосовувала психологічний тиск, намагаючись залякати українську делегацію втратами близьких.

Переговори у Стамбулі: основні моменти

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

За результатами переговорів міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали можливість обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також питання припинення вогню. Україна активно працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до лідерів США та Туреччини, відправив українську делегацію до Стамбула. Зустрічі проходили за участі представників Туреччини та США.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у цих переговорах.