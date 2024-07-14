Міністерство оборони Китаю та Росії оголосили про проведення спільних військово-морських навчань у Тихому океані.

Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства оборони Китаю, військово-морські сили провели четвертий раунд спільних навчань у західній і північній частині Тихого океану.

Операція була проведена в рамках річного плану і не мала відношення до поточної міжнародної ситуації. Деталі операції не були розголошені.

Нагадаємо, що союзники по НАТО закликали всі країни не надавати жодної військової допомоги Росії, особливо вказавши на роль Китаю. Зі свого боку КНР відкидає будь-які звинувачення й стверджує, що не постачає зброю сторонам військового конфлікту, а також “суворо контролює” експорт товарів подвійного призначення.

Китай став “вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України, завдяки своєму так званому партнерству “без обмежень” і широкомасштабній підтримці російської оборонно-промислової бази”.