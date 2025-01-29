Ткаченко заявив, що нещодавно мав “робочу розмову” з Кличком, але в його відкритому зверненні побачив лише “пусті звинувачення”.

“Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення”, — зазначив Ткаченко.

Він також наголосив, що військова адміністрація продовжить виконувати те, що не можуть зробити міська влада, і зазначив, що не хоче влаштовувати “політичні шоу”, на відміну від осіб, які вже десятиліттями займають посади в міській владі.

Крім того, Ткаченко додав, що разом з киянами обговорювали питання роботи комунального транспорту під час тривог.

Раніше, 29 січня, Кличко звинуватив Ткаченка в блокуванні важливих господарських питань та намаганні перебрати на себе повноваження мера, звернувшись із відкритим зверненням до президента Володимира Зеленського.