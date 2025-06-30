Інцидент у Тольятті: кримінальне провадження через виконання гімну України

Про цему повідомлення відомства

У Тольятті, Росія, група випускників виконала гімн України та пісню “Батько наш Бандера”. Цей інцидент викликав реакцію з боку управління Слідчого комітету РФ по Самарській області, яке ініціювало кримінальне провадження за статтею про “реабілітацію нацизму”, спираючись на “інформацію з соціальних мереж”.

Відомство повідомило, що розслідування стосується відеозапису, на якому молоді люди виконують “музичні твори, що містять ознаки реабілітації нацизму”.

Слідчий комітет РФ зазначив, що правоохоронці вже розпочали “комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів”. На даний момент інформації про можливе затримання підлітків не надходило.

Раніше в місцевих Telegram-каналах з’явився ролик, на якому випускники однієї зі шкіл Тольятті співають у парку Перемоги гімн України та пісню “Батько наш Бандера”.