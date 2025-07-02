Тоня Матвієнко постраждала від агресивного водія таксі Bolt

Як повідомила співачка Тоня Матвієнко у своєму дописі в Instagram

Співачка Тоня Матвієнко поділилася шокуючою історією про агресивну поведінку водія таксі сервісу Bolt, яка сталася 30 червня. Артистка вже звернулася до правоохоронних органів, щоб зафіксувати інцидент.

У своєму пості в Instagram вона детально описала, що сталося:

“Водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком.” – Тоня Матвієнко

За словами співачки, водій з самого початку поїздки проявляв зневагу, не дотримуючись елементарних норм ввічливості та комфорту для пасажирів. Вона зазначила, що під час спілкування він вживав неприязні висловлювання.

Тоня також розповіла про подальші події, які призвели до конфлікту:

“Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту… Я вийшла, грюкнула дверима… Але на цьому все не закінчилось, водій вийшов з машини і вдарив мене.” – Тоня Матвієнко

На даний момент поліція та представники компанії Bolt ще не надали офіційних коментарів щодо цього інциденту.