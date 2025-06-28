Про це повідомляють The New York Times.

Відоме видання The New York Times об’єднало понад 500 представників кіноіндустрії, включаючи режисерів, акторів та інших фахівців, для створення рейтингу 100 найкращих фільмів, знятих за перші 25 років XXI століття.

Серед голосуючих були видатні режисери та лауреати премії “Оскар”, такі як Педро Альмодовар (“Все про мою матір”, 1999; “Поговори з нею”, 2003), Софія Коппола (“Труднощі перекладу”, 2003), Баррі Дженкінс (“Місячне сяйво”, 2016) та Ґільєрмо дель Торо (“Форма води”, 2017; “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”, 2022).

Також у голосуванні взяли участь відомі актори, серед яких Чіветел Еджіофор (“Бріджит Джонс: Закохана у хлопця”), Майкі Медісон (лауреатка “Оскара” за найкращу жіночу роль у фільмі “Анора”) та Джуліанна Мур (головна роль у мінісеріалі Netflix “Сирени”).

Топ-10 найкращих фільмів XXI століття за версією The New York Times

10 місце – “Соціальна мережа” (2010)

Режисер Девід Фінчер розкриває історію створення Facebook через призму життя Марка Цукерберга, якого зіграв Джессі Айзенберг. Фільм став жорсткою інтерпретацією класичної американської історії успіху.

9 місце – “Віднесені привидами” (2002)

Ця анімаційна стрічка Хаяо Міадзакі розповідає про дівчинку, яка рятує своїх батьків, щоб повернути все на свої місця. Фільм вважається найкращою роботою японського аніматора та однією з найвизначніших анімаційних пригод у світі кіно.

8 місце – “Пастка” (2017)

Дебютний фільм Джордана Піла – жахастик про работорговців, які пересаджують білі мізки в тіла чорношкірих. Ця стрічка гостро критикує пострасову Америку, а її сценарій у 2021 році був визнаний найкращим сценарієм XXI століття за версією Гільдії сценаристів США.

7 місце – “Вічне сяйво чистого розуму” (2004)

Напівфантастична драма Мішеля Гонді, що отримала “Оскар” за найкращий оригінальний сценарій Чарлі Кауфмана. Історія про пару, яка вирішує стерти спогади про свої стосунки.

6 місце – “Старим тут не місце” (2007)

Трилер братів Коенів, заснований на романі Кормака Маккарті, розгортається у пустелі Західного Техасу, піднімаючи теми долі, совісті та обставин.

5 місце – “Місячне сяйво” (2016)

Драма Баррі Дженкінса за п’єсою Терелла Мак-Крені, що розповідає про три стадії дорослішання темношкірого хлопця з кримінального району, який шукає власну ідентичність.

4 місце – “Любовний настрій” (2000)

Артхаусна мелодрама Вонга Карвая про кохання пари, яка вже має інших партнерів. Цей фільм вважається одним із найвищих досягнень світового кіномистецтва останніх десятиліть.

3 місце – “Нафта” (2007)

Стрічка Пола Томаса Андерсона про кров, нафту, людей і їхніх богів. Історія героя, який руйнує все на своєму шляху, щоб стати нафтовим бароном наприкінці XIX століття.

2 місце – “Малголланд Драйв” (2001)

Сюрреалістичний містичний фільм Девіда Лінча в стилі неонуар про акторку-початківицю, яка приїжджає до Лос-Анджелеса і знайомиться з жінкою, що страждає від амнезії. Фільм залишає багато запитань без відповідей.

1 місце – “Паразити” (2019)

Цей південнокорейський трилер режисера Пон Джунхо досліджує соціальну нерівність, класову боротьбу та темний бік капіталізму. Світова прем’єра відбулася на 72-му Каннському кінофестивалі, де фільм отримав “Золоту пальмову гілку”.

На 92-й церемонії премії “Оскар” у 2020 році “Паразити” здобули чотири нагороди: “Найкращий фільм”, “Найкраща режисура”, “Найкращий оригінальний сценарій” і “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Це був перший неангломовний фільм, який отримав “Оскар” за найкращий фільм, що стало історичною подією.

Наразі HBO працює над серіалом, заснованим на цій стрічці.