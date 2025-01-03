Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто у 2024 році став компактний кросовер Renault Duster, що очолив рейтинг з результатом у 6826 проданих одиниць.

Про це повідомили в “Укравтопромі”.

Другу позицію зайняв автомобіль Toyota RAV-4 з 4068 проданими одиницями, а на третьому місці опинилася Mazda CX5 з 1738 продажами.

ТОП-10 нових легковиків року:

Renault Duster — 6826 од. Toyota RAV-4 — 4068 од. Mazda CX5 — 1738 од. Kia Sportage — 1644 од. Volkswagen ID.4 — 1626 од. Hyundai Tucson — 1435 од. Skoda Octavia — 1415 од. Volkswagen Touareg — 1410 од. Skoda Kodiaq — 1406 од. Toyota Camry — 1291 од.

Нагадаємо, у листопаді в Україні електромобілі стали найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років, обійшовши бензинові й дизельні авто.