Про це повідомили в “Укравтопромі”.
Другу позицію зайняв автомобіль Toyota RAV-4 з 4068 проданими одиницями, а на третьому місці опинилася Mazda CX5 з 1738 продажами.
ТОП-10 нових легковиків року:
- Renault Duster — 6826 од.
- Toyota RAV-4 — 4068 од.
- Mazda CX5 — 1738 од.
- Kia Sportage — 1644 од.
- Volkswagen ID.4 — 1626 од.
- Hyundai Tucson — 1435 од.
- Skoda Octavia — 1415 од.
- Volkswagen Touareg — 1410 од.
- Skoda Kodiaq — 1406 од.
- Toyota Camry — 1291 од.
Нагадаємо, у листопаді в Україні електромобілі стали найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років, обійшовши бензинові й дизельні авто.
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