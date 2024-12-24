Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Очолив рейтинг другий рік поспіль Михайло Ткач – журналіст-розслідувач і керівник відділу розслідувань “Української правди”. Разом із ним у десятку найкращих увійшли:
- Сергій Нікітенко, головний редактор онлайн-видання МОСТ (Херсон);
- Денис Бігус та команда Bihus.info;
- Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.Нет;
- Діана Буцко, воєнна кореспондентка hromadske;
- Марія Малевська, журналістка та воєнна кореспондентка Вікна.Новини на “Факти ICTV”;
- Юрій Ніколов, засновник і журналіст проєкту “Наші гроші”;
- колектив Радіо Свобода;
- колектив Суспільного Чернігів;
- команда Слідство.Інфо.
Опитування, яке тривало з 1 до 17 грудня 2024 року, проводилося методом анонімного анкетування серед журналістів усіх регіонів.
“Найвищу повагу медійної спільноти отримали журналісти-розслідувачі, які працюють над масштабними проєктами. Разом із тим зростає увага до роботи воєнних кореспондентів і регіональних журналістів, які залишаються важливими джерелами інформації”, – зазначають в ІМІ.
Дослідження також виявило, що під час війни журналістські колективи відіграють ключову роль у формуванні довіри аудиторії. Особливо це стосується медіа, які працюють у прифронтових регіонах та висвітлюють складні теми.
“Ваша робота стала не лише джерелом важливої інформації для суспільства, але й джерелом натхнення для медійної спільноти. Ми пишаємося вашою відданістю правді та демократії навіть у найскладніших умовах”, – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк.
У переліку також відзначили журналістів, які не увійшли до основного списку, але отримали значну кількість згадок. Серед них – Віталій Улибін (“Полтавська хвиля”), Віталій Портніков, Інна Ведернікова (ZN.UA), Андрій Цаплієнко, Марічка Паплаускайте (Reporters), Андрій Дубчак (Frontliner) та інші.
Особливу увагу учасники опитування приділили пам’яті журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, працюючи в окупованих регіонах.
“Робота журналістів у таких умовах є неоціненною. Вони не лише висвітлюють правду, але й стають голосом тих, хто цього потребує”, – наголосили в ІМІ.
Опитування показало, що українські журналісти залишаються важливим джерелом інформації, працюючи навіть у найскладніших умовах війни.
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