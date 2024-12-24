За результатами щорічного опитування, проведеного Інститутом масової інформації (ІМІ) серед журналістів з усіх регіонів України, визначено десять найвпливовіших медійників 2024 року. До списку увійшли розслідувачі, воєнні кореспонденти, регіональні медійники та колективи, чия робота мала значний вплив на інформаційний простір країни.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Очолив рейтинг другий рік поспіль Михайло Ткач – журналіст-розслідувач і керівник відділу розслідувань “Української правди”. Разом із ним у десятку найкращих увійшли:

Сергій Нікітенко, головний редактор онлайн-видання МОСТ (Херсон);

(Херсон); Денис Бігус та команда Bihus.info ;

; Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.Нет ;

; Діана Буцко, воєнна кореспондентка hromadske ;

; Марія Малевська, журналістка та воєнна кореспондентка Вікна.Новини на “Факти ICTV” ;

на ; Юрій Ніколов, засновник і журналіст проєкту “Наші гроші” ;

; колектив Радіо Свобода ;

; колектив Суспільного Чернігів ;

; команда Слідство.Інфо.

Опитування, яке тривало з 1 до 17 грудня 2024 року, проводилося методом анонімного анкетування серед журналістів усіх регіонів.

“Найвищу повагу медійної спільноти отримали журналісти-розслідувачі, які працюють над масштабними проєктами. Разом із тим зростає увага до роботи воєнних кореспондентів і регіональних журналістів, які залишаються важливими джерелами інформації”, – зазначають в ІМІ.

Дослідження також виявило, що під час війни журналістські колективи відіграють ключову роль у формуванні довіри аудиторії. Особливо це стосується медіа, які працюють у прифронтових регіонах та висвітлюють складні теми.

“Ваша робота стала не лише джерелом важливої інформації для суспільства, але й джерелом натхнення для медійної спільноти. Ми пишаємося вашою відданістю правді та демократії навіть у найскладніших умовах”, – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк.

У переліку також відзначили журналістів, які не увійшли до основного списку, але отримали значну кількість згадок. Серед них – Віталій Улибін (“Полтавська хвиля”), Віталій Портніков, Інна Ведернікова (ZN.UA), Андрій Цаплієнко, Марічка Паплаускайте (Reporters), Андрій Дубчак (Frontliner) та інші.

Особливу увагу учасники опитування приділили пам’яті журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, працюючи в окупованих регіонах.

“Робота журналістів у таких умовах є неоціненною. Вони не лише висвітлюють правду, але й стають голосом тих, хто цього потребує”, – наголосили в ІМІ.

Опитування показало, що українські журналісти залишаються важливим джерелом інформації, працюючи навіть у найскладніших умовах війни.