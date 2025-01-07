Міжнародний портал Boxrec.com представив список найкращих українських боксерів усіх часів. Лідером рейтингу став Володимир Кличко, однак аналітики вважають, що Олександр Усик може невдовзі посісти його місце.

Список Boxrec.com.

На першій позиції рейтингу розташувався 48-річний Володимир Кличко, чия професійна кар’єра тривала 21 рік (1996–2017). За цей час легендарний боксер провів 69 поєдинків, з яких 64 виграв. Володимир утримував статус чемпіона світу протягом 12 років, що стало рекордом у важкій вазі. Його тривалий період домінування на рингу приніс йому заслужене звання найкращого українського боксера всіх часів.

Друге місце у списку належить 37-річному Олександру Усику, який дебютував на професійному ринзі у 2013 році. Усик – абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях (крузервейті та гевівейті). У 2024 році він провів два поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді, які завершилися його перемогами. Це суттєво зміцнило позиції Олександра на міжнародній арені, а експерти вважають, що його лідерство у рейтингу – лише питання часу.

На третьому місці знаходиться 52-річний Віталій Кличко. Його професійна кар’єра, яка тривала 16 років (1996–2012), включає 47 поєдинків, з яких 45 завершилися перемогою. Віталій двічі завойовував титул чемпіона світу WBC, закріпивши своє ім’я в історії світового боксу. Попри завершення спортивної кар’єри, Віталій продовжує активно працювати на благо України як мер Києва.

Четверту позицію займає Василь Ломаченко, якому в лютому 2024 року виповнилося 37 років. Його професійна кар’єра розпочалася у 2013 році, і за цей час Василь провів 21 бій, здобувши 18 перемог. Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон, однак у професійному боксі не зумів стати абсолютним чемпіоном. У 2024 році він повернув титул чемпіона світу IBF, перемігши Джорджа Камбососа-молодшого в Австралії.

П’яте місце у рейтингу посів Сергій Дзінзірук, чия кар’єра тривала з 1999 по 2013 рік. За цей час 48-річний боксер провів 40 боїв (37 перемог, 2 поразки, 1 нічия) і став чемпіоном світу WBO у супервелтервейті. Дзінзірук також увійшов в історію як перший українець, який бився за діамантовий пояс WBC. Після завершення кар’єри Сергій відкрив боксерський клуб “Патріот” у Броварах і з початку повномасштабної війни взяв участь у захисті України.

Шосту позицію займає 40-річний Віктор Постол, який розпочав свою професійну кар’єру у 2007 році. Постол – ексчемпіон світу WBC у суперлайтвейті, однак останніми роками його результати погіршилися. У своєму активі боксер має 36 боїв, з яких виграв 31. Втім, за останні 5 років він не здобув жодної перемоги і поступово перетворився на “джорнімена”.

Сьому позицію зайняв 48-річний Володимир Сидоренко, який виступав у бантамвейті. У його професійній кар’єрі (2001–2010) – 27 боїв, з яких 22 завершилися перемогою. Володимир – ексчемпіон світу WBA. Втім, після окупації Криму він отримав російське громадянство, а під час повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, що викликало критику.

На восьмому місці розташувався 47-річний львів’янин Андрій Котельник, який виступав у суперлайтвейті. Його кар’єра тривала з 2000 по 2014 рік, і за цей час Андрій провів 37 боїв (32 перемоги, 4 поразки, 1 нічия). Наразі Котельник займається менеджментом і розвитком боксу в Україні.

Дев’яте місце належить 36-річному Денису Берінчику, чинному чемпіону світу WBO у легкій вазі. За свою кар’єру, яка почалася у 2015 році, Берінчик провів 19 боїв і здобув перемогу в кожному з них. Найважливіший із них відбувся у травні 2024 року, коли він переміг Емануеля Наваррете у Сан-Дієго.

Десяту позицію займає 37-річний Олександр Гвоздик, який виступав у напівважкій вазі. За свою професійну кар’єру (2014–2024) він провів 22 бої, виграв 20 і програв 2. Останній його поєдинок, у якому він поступився Девіду Бенавідесу, відбувся у 2024 році.

На одинадцятому місці знаходиться В’ячеслав Сенченко, 47-річний ексчемпіон світу WBA у велтервейті. Його кар’єра тривала з 2002 по 2015 рік і включала 39 боїв (37 перемог, 2 поразки). Наразі Сенченко працює тренером, готуючи нових зірок боксу.

Дванадцяту позицію займає Сергій Дерев’янченко, якому 39 років. Його кар’єра розпочалася у 2014 році, і за цей час він провів 21 бій (15 перемог, 6 поразок). У 2024 році Сергій провів два поєдинки: виграв у квітні в американця Александера, але в серпні поступився камерунцю Мбілі.

На тринадцятій сходинці розташувався Артем Далакян, 37-річний ексчемпіон світу WBA у флайвейті. За свою кар’єру (2016–2024) він провів 23 бої, виграв 22 і програв 1. У 2024 році Артем завершив кар’єру після поразки японцю Сеїго Акуї.

Чотирнадцяте місце займає 28-річний Карен Чухаджян, який виступає у велтервейті. Карен провів 27 боїв (24 перемоги, 3 поразки) і має амбіції здобути чемпіонський титул у найближчі роки.

П’ятнадцяту позицію посів Сергій Богачук, 29-річний боксер із Вінниці, який виступає у супервелтервейті. Його рекорд – 27 боїв, 25 перемог (24 – нокаутом) і 2 поразки. У 2024 році Сергій здобув важливу перемогу над британцем Ісмаелем.