Список Boxrec.com.
На першій позиції рейтингу розташувався 48-річний Володимир Кличко, чия професійна кар’єра тривала 21 рік (1996–2017). За цей час легендарний боксер провів 69 поєдинків, з яких 64 виграв. Володимир утримував статус чемпіона світу протягом 12 років, що стало рекордом у важкій вазі. Його тривалий період домінування на рингу приніс йому заслужене звання найкращого українського боксера всіх часів.
Друге місце у списку належить 37-річному Олександру Усику, який дебютував на професійному ринзі у 2013 році. Усик – абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях (крузервейті та гевівейті). У 2024 році він провів два поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді, які завершилися його перемогами. Це суттєво зміцнило позиції Олександра на міжнародній арені, а експерти вважають, що його лідерство у рейтингу – лише питання часу.
На третьому місці знаходиться 52-річний Віталій Кличко. Його професійна кар’єра, яка тривала 16 років (1996–2012), включає 47 поєдинків, з яких 45 завершилися перемогою. Віталій двічі завойовував титул чемпіона світу WBC, закріпивши своє ім’я в історії світового боксу. Попри завершення спортивної кар’єри, Віталій продовжує активно працювати на благо України як мер Києва.
Четверту позицію займає Василь Ломаченко, якому в лютому 2024 року виповнилося 37 років. Його професійна кар’єра розпочалася у 2013 році, і за цей час Василь провів 21 бій, здобувши 18 перемог. Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон, однак у професійному боксі не зумів стати абсолютним чемпіоном. У 2024 році він повернув титул чемпіона світу IBF, перемігши Джорджа Камбососа-молодшого в Австралії.
П’яте місце у рейтингу посів Сергій Дзінзірук, чия кар’єра тривала з 1999 по 2013 рік. За цей час 48-річний боксер провів 40 боїв (37 перемог, 2 поразки, 1 нічия) і став чемпіоном світу WBO у супервелтервейті. Дзінзірук також увійшов в історію як перший українець, який бився за діамантовий пояс WBC. Після завершення кар’єри Сергій відкрив боксерський клуб “Патріот” у Броварах і з початку повномасштабної війни взяв участь у захисті України.
Шосту позицію займає 40-річний Віктор Постол, який розпочав свою професійну кар’єру у 2007 році. Постол – ексчемпіон світу WBC у суперлайтвейті, однак останніми роками його результати погіршилися. У своєму активі боксер має 36 боїв, з яких виграв 31. Втім, за останні 5 років він не здобув жодної перемоги і поступово перетворився на “джорнімена”.
Сьому позицію зайняв 48-річний Володимир Сидоренко, який виступав у бантамвейті. У його професійній кар’єрі (2001–2010) – 27 боїв, з яких 22 завершилися перемогою. Володимир – ексчемпіон світу WBA. Втім, після окупації Криму він отримав російське громадянство, а під час повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, що викликало критику.
На восьмому місці розташувався 47-річний львів’янин Андрій Котельник, який виступав у суперлайтвейті. Його кар’єра тривала з 2000 по 2014 рік, і за цей час Андрій провів 37 боїв (32 перемоги, 4 поразки, 1 нічия). Наразі Котельник займається менеджментом і розвитком боксу в Україні.
Дев’яте місце належить 36-річному Денису Берінчику, чинному чемпіону світу WBO у легкій вазі. За свою кар’єру, яка почалася у 2015 році, Берінчик провів 19 боїв і здобув перемогу в кожному з них. Найважливіший із них відбувся у травні 2024 року, коли він переміг Емануеля Наваррете у Сан-Дієго.
Десяту позицію займає 37-річний Олександр Гвоздик, який виступав у напівважкій вазі. За свою професійну кар’єру (2014–2024) він провів 22 бої, виграв 20 і програв 2. Останній його поєдинок, у якому він поступився Девіду Бенавідесу, відбувся у 2024 році.
На одинадцятому місці знаходиться В’ячеслав Сенченко, 47-річний ексчемпіон світу WBA у велтервейті. Його кар’єра тривала з 2002 по 2015 рік і включала 39 боїв (37 перемог, 2 поразки). Наразі Сенченко працює тренером, готуючи нових зірок боксу.
Дванадцяту позицію займає Сергій Дерев’янченко, якому 39 років. Його кар’єра розпочалася у 2014 році, і за цей час він провів 21 бій (15 перемог, 6 поразок). У 2024 році Сергій провів два поєдинки: виграв у квітні в американця Александера, але в серпні поступився камерунцю Мбілі.
На тринадцятій сходинці розташувався Артем Далакян, 37-річний ексчемпіон світу WBA у флайвейті. За свою кар’єру (2016–2024) він провів 23 бої, виграв 22 і програв 1. У 2024 році Артем завершив кар’єру після поразки японцю Сеїго Акуї.
Чотирнадцяте місце займає 28-річний Карен Чухаджян, який виступає у велтервейті. Карен провів 27 боїв (24 перемоги, 3 поразки) і має амбіції здобути чемпіонський титул у найближчі роки.
П’ятнадцяту позицію посів Сергій Богачук, 29-річний боксер із Вінниці, який виступає у супервелтервейті. Його рекорд – 27 боїв, 25 перемог (24 – нокаутом) і 2 поразки. У 2024 році Сергій здобув важливу перемогу над британцем Ісмаелем.
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