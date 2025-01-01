Якщо ви захоплюєтесь вуличною фотографією і шукаєте нове натхнення, варто переглянути ряд документальних фільмів про легендарних фотографів цього жанру. Вони допоможуть вам розширити горизонти, а також підкажуть нові техніки та підходи до зйомки.

Про це пише Digital photography school.

Усі на вулицю

Цей документальний фільм режисера Шеріла Данна знайомить із видатними вуличними фотографами Нью-Йорка, зокрема Брюсом Гілденом, Брюсом Девідсоном та Еліотом Ервиттом. Кожен з них має свій унікальний підхід до вуличної фотографії.

Фільм дає можливість глибше зрозуміти творчість кожного фотографа, і ви знайдете інсайти для власної роботи.

Не поспішаючи: 13 уроків життя з Солом Лейтером

Документальний фільм був створений Томасом Лічем у 2010 та 2011 роках – лише після того, як він цілий рік переконував Лейтера, що про нього варто зняти фільм.

Стрічка дозволяє зануритися у життя та творчість вуличного фотографа, особливо в контексті кольорової фотографії, яку він почав використовувати задовго до того, як це стало популярним.

Лейтер довгий час залишався непоміченим, але його роботи отримали визнання лише в кінці його життя.

Анрі Картьє-Брессон: Пристрасне око

Анрі Картьє-Брессона часто вважають хрещеним батьком вуличної фотографії. Фільм режисера Хайнца Бютлера розповідає про життя і кар’єру Картьє-Брессона, а також про техніку і концепції, які він застосовував у своїх легендарних знімках.

Стрічка розкриває подробиці того, як йому вдалося опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб сфотографувати низку історичних подій за своє життя.

Вільям Егглстон у реальному світі

Документальний фільм про Вільяма Егглстона, що розкриває його нестандартний підхід до фотографії, підкреслюючи вплив музики та малювання на його творчість.

У фільмі розповідається про те, як відомий фотограф фотографує у своєму рідному місті Мемфісі, штат Теннессі, а також у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Багато життів Вільяма Кляйна

Вільям Кляйн — новатор у світі вуличної фотографії, який створив унікальні знімки з вуличного життя, і в цьому документальному фільмі ви побачите його непересічний підхід до роботи. Кляйн також відомий своїми фільмами та модними знімками.

Кляйн також зняв перший в історії документальний фільм про боксера Мухаммеда Алі та продюсував понад 20 інших фільмів.

“Багато життів Вільяма Кляйна” демонструє, як фотограф мало дотримувався традиційних правил вуличної фотографії. Кляйн покладався на свій зір і інтуїцію, працюючи в унікальному харизматичному стилі, що дозволило йому створити численні культові зображення.

Білл Каннінгем, Нью-Йорк

Зображення Білла Каннінгема публікувалися в New York Times протягом десятиліть. Документальний фільм показує його фотографії моди на вулицях Нью-Йорка, зокрема його зв’язки з модним світом, а також коментарі редакторки Vogue Анни Вінтур та інших модних діячів.

У пошуках Вівіан Майєр

Це одна з найзахопливіших історій у світі вуличної фотографії. Вівіан Майєр стала відомою після того, як Джон Малуф знайшов її фотоархів і поділився ним зі світом. Працюючи нянею, вона створила понад 100 000 фотографій, отримавши посмертну репутацію видатного вуличного фотографа.