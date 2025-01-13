У 2024 році до Єдиного реєстру боржників було внесено 712 453 нових записів. Основними категоріями боргів стали штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адміністративні правопорушення та заборгованості на користь державного бюджету.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

З початку повномасштабного вторгнення кількість записів у реєстрі зросла майже на 2 мільйони, загальна кількість досягла 8,8 мільйона.

Найбільшу частку боргів складають штрафи за порушення ПДР — 1,8 млн (21%), на другому місці стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн (20%), а борги перед державним бюджетом становлять 1,6 млн (18,5%).

Також серед основних боргів виявилися заборгованості за комунальні послуги — 727 тис. записів (8%). Решта боргів (21%) належать до інших категорій, які важко чітко класифікувати.

Зазначається, що кількість стягнень майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисяч. Окрім того, конфіскації у кримінальних справах, за винятком корупційних, збільшилися на 17% і становлять 11,8 тисяч.