Про це повідомляє “Опендатабот”.
З початку повномасштабного вторгнення кількість записів у реєстрі зросла майже на 2 мільйони, загальна кількість досягла 8,8 мільйона.
Найбільшу частку боргів складають штрафи за порушення ПДР — 1,8 млн (21%), на другому місці стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн (20%), а борги перед державним бюджетом становлять 1,6 млн (18,5%).
Також серед основних боргів виявилися заборгованості за комунальні послуги — 727 тис. записів (8%). Решта боргів (21%) належать до інших категорій, які важко чітко класифікувати.
Зазначається, що кількість стягнень майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисяч. Окрім того, конфіскації у кримінальних справах, за винятком корупційних, збільшилися на 17% і становлять 11,8 тисяч.
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