Найвища довіра українців у 2025: Залужний, Зеленський, Буданов

Як повідомляє соціологічна група “Рейтинг”

Згідно з останніми даними соціологічної групи “Рейтинг”, українці виявляють найбільшу довіру до Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Ці результати свідчать про високий рівень підтримки цих осіб серед населення.

Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, отримав довіру 73% опитаних. Серед них 40% респондентів висловили повну довіру, тоді як 33% – скоріше довіряють йому.

Президент Володимир Зеленський також має значну підтримку: 67% опитаних довіряють йому, з яких 39% повністю довіряють, а 28% – скоріше довіряють.

Кирило Буданов займає третє місце за рівнем довіри, отримавши 56% підтримки. Серед них 27% респондентів висловили повну довіру, а 29% – скоріше довіряють.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський має 41% довіри, тоді як прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав лише 25% підтримки.

Опитування проводилося 4-5 липня 2025 року за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютерних технологій. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, за винятком окупованих територій та місць, де не було мобільного зв’язку. Статистична похибка вибірки становить 3,1%.