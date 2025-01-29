Служба безпеки України та Національна поліція викрили одного з високопосадовців Київської міської державної адміністрації, який незаконно оформив собі інвалідність для отримання "броні" від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, перший заступник директора одного з департаментів КМДА сфальсифікував медичні документи та отримав довідку про 2-гу групу інвалідності.

Це дозволило йому не лише уникнути призову, а й отримувати державні соціальні виплати. Протягом 2023-2024 років чиновник незаконно отримав 170 тисяч гривень компенсацій.

Розслідування встановило, що він самостійно підробив результати медичних досліджень, зокрема сфальсифікував дані ехокардіографії, щоб імітувати серйозне захворювання серця. Фіктивні документи були подані в одну з київських лікарень, що стало підставою для отримання висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у посадовця виявлено докази підробки.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до “схеми” інших посадовців.