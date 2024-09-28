Правоохоронці затримали директора з контрольно-ревізійної роботи АТ "Енергоатом" Олександра Скопича під час отримання 100 тисяч гривень хабаря за сприяння у розв’язанні питання в іншій компанії. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді застави в один мільйон гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, представник приватної компанії звернувся до Олександра Скопича із проханням посприяти в отриманні оплати за договором з одним із гірничо-збагачувальних комбінатів, що входять до складу “Енергоатома”, який був укладений ще у грудні 2022 року.

Топменеджер “Енергоатома” згодився розв’язати це питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Таким чином, підприємець був змушений погодитись на умови чиновника.

Наразі Скопичу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі один мільйон гривень.