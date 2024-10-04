Український музикант та військовослужбовець Тарас Тополя прокоментував чутки про свої політичні амбіції, які активно обговорюють у мережі.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Тополя зазначив, що має записати відеозвернення через коментар народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка висловила інтерес до його політичної кар’єри.

Безугла порадила йому уникати інтриг, які вже призвели до негативних наслідків. Вона також натякнула, що якби Тополя дійсно брав участь у бойових діях, зокрема у Бахмуті, він би, можливо, не робив би такі заяви.

Він з іронією повідомив, що Безугла прагнула приєднатися до його політичної сили, але їй було відмовлено.

“Скажу так, вам інсайт дам. Мар’яна Безугла хотіла потрапити до моєї політичної сили, але на жаль для неї, на щастя для нас, ми їй відмовили, й тепер вона дуже хоче, щоб моя політична кар’єра розвивалася гарно, роздає поради. Не знаю, наскільки цінні, побачимо”, – сказав Тополя.

Якщо ж говорити серйозно, то Тарас зазначив, що зараз мережею розлітаються слова, яких він не казав, їх коментують та обговорюють.

“Друзі, “АНТИТІЛА” і я – Тарас Тополя як лідер гурту не збираюся в політику. Принаймні найближчим часом”, – заявив він.

На це вже відреагувала і сама Марʼяна Безугла. Вона зазначила, що ніяких пропозицій від Тараса Тополі їй не надходило.